Президент розповів, скільки було спроб звільнити Савченко з російської в'язниці

Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу "Інтер".

"Думаю, що було за два десятки", - сказав Порошенко, відповідаючи на запитання, з якої спроби було звільнено Савченко з російської в’язниці.

"Ви знаєте, то хтось з уряду заявить про те, що вони готують документи на екстрадицію чи передачу на відбування покарання... Я ніколи б Надію не збирався приймати для відбування покарання, бо цей факт означав би визнання вироку, а ми не визнаємо цей суд", - додав президент України.

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Як повідомляв УНІАН, 25 травня відбувся обмін Савченко на російських спецпризначенців Александрова та Єрофеєва.

Савченко повернулася до Києва літаком президента України.