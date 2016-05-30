Торгівля з окупованими територіями без реального миру й деокупації недопустима - Медуниця

Про це заявив народний депутат від "Народного фронту" Олег Медуниця, коментуючи ідеї поступового зняття Україною заборони на постачання товарів та електрики на окуповані території.

"Люди, які закликають до поступового зняття блокади окупованих територій, ігнорують реальність. Насправді ці обмеження - насамперед військове й правове питання. Окуповані Крим і частина Донбасу є відграбованими частинами суверенної території України, районами, з яких проти нас ведуться бойові дії. Це критична загроза існуванню України. Поки ця загроза залишається - недопустимо й знімати обмеження на постачання території противника. Якщо Україна відновить торгівлю із загарбаним шматком своєї землі, - це пряме фінансування держави-агресора, яке заохочуватиме його на загарбання нових українських земель", - заявив парламентар.

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Обмеження на постачання вантажів та енергії на окуповані території, відзначив він, має велике військово-економічне значення.

"Заборона на торгівлю з Кримом і Донбасом, відмова в постачанні електроенергії - це удар по військовій інфраструктурі, а також по економіці путінського режиму. Росія розмістила в Криму вдвічі більше озброєнь, ніж там мала Україна; почала масштабну реконструкцію аеродромів. Ці проекти дуже постраждали від дефіциту електрики та будматеріалів. Оціночні середньорічні витрати Путіна на цивільні аспекти Криму й Донбасу - 300 мільярдів рублів (4,6 мільярдів доларів). Це більше, ніж увесь рекордний оборонний бюджет прем’єра Яценюка! Лише на "енергоміст" витрачено 47 мільярдів рублів (658 мільйонів доларів). Це гроші, які не дійшли до війни на Донбасі чи до терактів у Харкові", - наголосив Медуниця.

Послаблення запроваджених Україною обмежень, вважає він, можливе лише в разі реальних кроків Росії з припинення війни й деокупації.

"Такі кроки можуть бути лише двосторонніми та поступовими. Спершу нехай Москва реально припинить вогонь і виведе важке озброєння! Щоби товари, які ми пустимо, не йшли одразу людям, які стріляють по наших бійцях. Нехай з Криму та Донбасу вийдуть російські ракетні комплекси, літаки, артилерія, кораблі - щоб ми не забезпечували електроенергією воєнну загрозу для України. Якщо Кремль зробить перші кроки, тоді й Президент Порошенко, - як ініціатор і очільник мирного процесу, - міг би запропонувати уряду й парламенту зняти відповідні українські заборони", - пояснив народний депутат.