Призначено ймовірну дату з'їзду БПП
16:30, 31 травня 2016Політика
770 0
З'їзд партії "Блок Петра Порошенка" планується провести у п'ятницю, 3 червня.
Поки що це ще не остаточна дата / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у коментарі журналістам народний депутат України Артур Герасимов.
Читайте такожКличка знімуть з посади голови партії БПП
В той же час він зауважив, що поки що це ще не остаточна дата. “Це ще до кінця невідомо, тому що може все ще змінитися”, - сказав Герасимов.
Він додав, що на з'їзді передбачається розгляд питання про висунення кандидатів у депутати в округах, де проводитимуться довибори до Верховної Ради.
На запитання, чи розглядатиметься на з’їзді відставка Віталія Кличка з посади голови партії, чи це питання буде відкладено у зв'язку з відсутністю Кличка в Україні в цей період, Герасимов відповів: “Поки що не знаю”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter