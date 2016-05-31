Призначено ймовірну дату з'їзду БПП

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у коментарі журналістам народний депутат України Артур Герасимов.

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В той же час він зауважив, що поки що це ще не остаточна дата. “Це ще до кінця невідомо, тому що може все ще змінитися”, - сказав Герасимов.

Він додав, що на з'їзді передбачається розгляд питання про висунення кандидатів у депутати в округах, де проводитимуться довибори до Верховної Ради.

На запитання, чи розглядатиметься на з’їзді відставка Віталія Кличка з посади голови партії, чи це питання буде відкладено у зв'язку з відсутністю Кличка в Україні в цей період, Герасимов відповів: “Поки що не знаю”.