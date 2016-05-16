Фракція БПП обрала нового голову замість Луценка

17:57, 16 травня 2016
Політика
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Фракція "Блоку Петра Порошенко" одноголосно обрала Ігоря Гриніва головою фракції.

Игорь Грынив / Фото УНИАН

Про це УНІАН повідомили у фракції БПП.

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Як повідомляв УНІАН, колишній голова фракції "Блоку Петра Порошенко" Юрій Луценко 12 травня був призначений генеральним прокурором України.

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