Фракція БПП обрала нового голову замість Луценка
17:57, 16 травня 2016Політика
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Фракція "Блоку Петра Порошенко" одноголосно обрала Ігоря Гриніва головою фракції.
Ігор Гринів (у центрі) став головою фракції БПП / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у фракції БПП.
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Як повідомляв УНІАН, колишній голова фракції "Блоку Петра Порошенко" Юрій Луценко 12 травня був призначений генеральним прокурором України.
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