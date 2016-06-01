Сайдик: потрібно забезпечити необмежений доступ спостерігачів місії ОБСЄ в усі райони Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив за підсумками сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську.

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Спецпредставник ОБСЄ висловив необхідність забезпечення безпечного переміщення для спостерігачів Спеціальної моніторингової місії по території усієї України, і особливо на Донбасі, щоб місія могла виконувати завдання у відповідності із своїм мандатом.

"Підкреслюю своє розуміння того, що будь-яке обмеження свободи переміщення Спеціальної моніторингової місії являє собою порушення мандату СММ та Комплексу заходів (із виконання Мінських угод). Підтверджую своє переконання щодо забезпечення негайного і необмеженого доступу СММ до усієї території Донецької і Луганської областей", - сказав Сайдік.

Таким чином, він прокоментував факти нещодавніх порушень роботи місії ОБСЄ на Донбасі.

Він закликав притягнути усіх винних до відповідальності, які мають відношення до порушень роботи місії ОБСЄ.

Також Сайдік висловив занепокоєння стосовно фактів порушення режиму припинення вогню, які призвели до загибелі військових та цивільних осіб.

Як повідомляв УНІАН, діючий голова Організації з безпеки і співробітництва у Європі та міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав притягнути до відповідальності осіб, які збили безпілотний літальний апарат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та стріляли в напрямку спостерігачів.