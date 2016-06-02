В уряді сподіваються на затвердження НАТО 15 червня остаточного пакета допомоги Україні

1 червня вона взяла участь у засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні дипломатів, що відбулася у Брюсселі, повідомляє Радіо свобода.

"У НАТО дуже позитивно оцінили Стратегічний оборонний бюлетень... Вони дуже розраховують на те, що імплементаційна фаза цього документа підтвердить всі ті наміри, які до нього були внесені", - заявила вона.

Віце-прем’єр-міністр також пояснила, що є велика вірогідність того, що на зустрічі міністрів оборони НАТО, яка відбудеться 15 червня, буде затверджений остаточний комплексний пакет допомоги Україні.

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"Очікується зустріч Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, де, сподіваємося, буде затверджена комплексна програма допомоги Україні, яку остаточно підтримають на саміті НАТО. Це і є практичний результат переговорів", - зауважила Климпуш-Цинцадзе.

Вона поінформувала послів держав-союзниць НАТО щодо намірів та планів реформування сектору оборони України. У відповідь представники висловили готовність подальшої підтримки територіальної цілісності та суверенітету України. Також держави-члени НАТО, які є частиною Європейського союзу, запевнили, що "вони підтримують політику продовження санкцій" щодо Росії.

У рамках свого візиту до штаб-квартири НАТО представник українського уряду також зустрілася із генеральним секретарем Північноатлантичного союзу Єнсом Столтенберґом.

20 травня відбулося засідання РНБО України, під час якого було схвалено Стратегічний оборонний бюлетень. Згодом цей документ затвердив президент України Петро Порошенко.