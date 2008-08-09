Південна Осетія незадоволена допомогою росіян

Зараз ведеться масований танковий обстріл Цхінвалі, повідомляє Держкомітет з питань інформації і преси Південної Осетії. "Пройшла інформація про авіаудари російських ВПС по Поті і Гори", - зазначили у відомстві. "Набагато важливіше завдати удару по тих танках, які нині обстрілюють Цхінвалі, прямуючи до нього з Нікозі".

Раніше повідомлялося, що російські військові звільнили Цхінвалі і розпочали тіснити грузинські підрозділи за зону відповідальності миротворчих сил.