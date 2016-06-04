Експерт розповів про вимоги до нових членів ЦВК

Президент Петро Порошенко заявив, що вніс до Верховної Ради кандидатури на посади членів Центральної виборчої комісії (ЦВК), але назвати 12 кандидатів, які потрапили в цей список, відмовився.

Раніше парламентські партії і депутатські групи подали лише 24 кандидата.

"На місці президента я би відштовхувався від двох основних критеріїв, вибираючи нових кандидатів, - це професіоналізм і досвід роботи в сфері організації виборчого процесу і права. Тільки при таких умовах оновлений склад членів Центральної виборчої комісії має шанс бути незалежним і не виявитися виконавцем чиєїсь волі. Зрозуміло, що нові члени ЦВК повинні бездоганно володіти виборчим правом. Так як часу на розкачку у них немає. Перший іспит їм належить вже 17 липня під час довиборів у Верховну раду України", - прокоментував політолог Андрій Золотарьов.

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За його словами, з поданих раніше 24 кандидатур у список членів ЦВК лише декілька осіб мають достатній досвід роботи і компетенції у виборчому праві і процесі.

"Якщо відштовхуватися від критеріїв професіоналізму і досвіду роботи в цій сфері, на сьогоднішній день з озвучених прізвищ можна виділити кілька людей, що відповідають цим вимогам. Так від депутатської групи "Відродження" - Алла Басалаєва, працює суддею Дарницького суду Києва, до цього пропрацювала 7 років у Центральній виборчій комісії. Чи Євген Радченко від "Самопомочі" - один з керівників Комітету виборців України. Або Віталій Плукар від БПП, який пропрацював у ЦВК близько 4 років. Принаймні їх досвід достатній для того, щоб ефективно працювати в ЦВК", - вважає Андрій Золотарьов.