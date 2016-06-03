Верховна Рада поки не отримувала подання президента на членів ЦВК
До Апарату Верховної Ради України поки що не надходило подання президента Петра Порошенка на членів Центральної виборчої комісії.
Про це УНІАН повідомило джерело у парламенті.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Порошенко повідомив, що вніс до Верховної Ради подання на призначення нового складу Центральної виборчої комісії.
"Є приємна новина... Перед прес-конференцією я підписав листа на Верховну Раду щодо кандидатур до складу Центральної виборчої комісії", - сказав глава держави.
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На уточнююче запитання щодо прізвищ цих кандидатур глава держави відповів: "Я думаю, що це ви побачите в парламенті. Це люди, які подані відповідно до законодавства. Ми провели консультації з фракціями, і я подав подання".
Довідка УНІАН. У 12 із 15 членів Центрвиборчкому семирічний строк повноважень завершився ще 1 червня 2014 року, але вони продовжують виконувати свої обов’язки.
Подання про призначення нових членів ЦВК президент вносить у Верховну Раду після консультацій з фракціями та обговорення їхніх пропозицій.