Верховна Рада поки не отримувала подання президента на членів ЦВК

Про це УНІАН повідомило джерело у парламенті.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Порошенко повідомив, що вніс до Верховної Ради подання на призначення нового складу Центральної виборчої комісії.

"Є приємна новина... Перед прес-конференцією я підписав листа на Верховну Раду щодо кандидатур до складу Центральної виборчої комісії", - сказав глава держави.

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На уточнююче запитання щодо прізвищ цих кандидатур глава держави відповів: "Я думаю, що це ви побачите в парламенті. Це люди, які подані відповідно до законодавства. Ми провели консультації з фракціями, і я подав подання".

Довідка УНІАН. У 12 із 15 членів Центрвиборчкому семирічний строк повноважень завершився ще 1 червня 2014 року, але вони продовжують виконувати свої обов’язки.

Подання про призначення нових членів ЦВК президент вносить у Верховну Раду після консультацій з фракціями та обговорення їхніх пропозицій.