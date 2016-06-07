Нардеп: Росія роздмухує війну та насильство на Близькому Сході

"Тероризм є головним викликом для цивілізованого світу. За сьогоднішніми кривавими подіями в Стамбулі, жертвами яких вже стали 11 осіб, стоять ляльководи, зацікавлені в ескалації війни на Близькому Сході. Ці ляльководи сидять в Кремлі", - цитує слова Гузя сайт політсили.

За словами народного депутата, хто б конкретно не вчинив цей теракт, зиск від посилення напруги в регіоні отримає путінський режим.

Читайте такожНародного депутата Гузя не пустили до Придністров’я на зустріч з українцями

"Москві вигідні теракти в Туреччині, особливо у розпал туристичного сезону в цій державі. Кремлю вигідні теракти в країнах Європи, щоб там оселився страх, - який піднімуть на свої знамена проросійські сили, що прагнуть зруйнувати ЄС. Для Путіна головне, щоб світ був нестабільним. Щоб тривала війна в Сирії, де стоїть російський збройний контингент; щоб не вщухав потік біженців з країн Азії до Євросоюзу", - сказав Гузь.

Він підкреслив, що Україна вже два роки відчуває на собі ці методи путінської гібридної війни.

"Тому нас дивують намагання певних західних політиків умиротворити Путіна. Господар Кремля уявив себе гібридом Сталіна і бен Ладена. Тож допоки Москва не отримає гідну відсіч від країн Заходу, тероризм залишатиметься щоденною реальністю", - резюмував депутат.