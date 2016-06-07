Постпред України в ООН закликав Євросоюз зайняти більш сильну позицію щодо російської агресії
Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко закликав Європейський Союз зайняти більш сильну позицію для зупинки російської агресії на Донбасі.
Як повідомляє Центр новин ООН, про це Єльченко сказав, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому співробітництву з Євросоюзом.
Як заявив український посол, слабка, повільна і нерішуча реакція міжнародної спільноти на трагічні події у Сирії та Україні призвела до широкомасштабних і затяжним наслідків. Єльченко вважає, що міжнародному співтовариству необхідно винести урок з цього, який зводиться до того, що "ми маємо лікувати хворобу, а не її симптоми".
Дипломат зазначив, що у випадку з Україною з боку Євросоюзу не було дано "стратегічної відповіді на загрози безпеки у "Східному партнерстві", які виходять від Росії.
"Ми сподіваємося, що у новій Стратегії ЄС щодо глобальної безпеки не лише буде відображена корінна причина нестабільності у "Східному партнерстві", а й те, що в ній також будуть прописані механізми співпраці на цьому напрямку, а також більш сильна роль ЄС у процесі розв’язання конфліктів", - заявив Єльченко.
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Він висловився за зміцнення співпраці ООН і Євросоюзу у боротьбі з тероризмом і вирішенні проблем, пов'язаних з потоками біженців і мігрантів.
"Ми виходимо з того, що для врегулювання питань, пов'язаних з потоками мігрантів, ми маємо зупинити кровопролиття в Сирії, а також російську агресію щодо України", - додав Єльченко.
Також він відзначив зусилля ЄС у питанні мирного врегулювання конфліктів у світі і захисту основоположних принципів міжнародного гуманітарного права.
"Для моєї країни цей аспект діяльності має особливе значення у зв'язку з анексією Криму і триваючої військової російської агресії на сході України", - підкреслив Єльченко.
Він додав, що події, що відбуваються в Україні в останні два роки, є найсерйознішою кризою в Європі з часів Другої світової війни. "Йдеться про гібридну війну, яка вже ведеться стосовно усіх нас", - сказав постійний представник України при ООН.