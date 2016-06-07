Постпред України в ООН закликав Євросоюз зайняти більш сильну позицію щодо російської агресії

Як повідомляє Центр новин ООН, про це Єльченко сказав, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому співробітництву з Євросоюзом.

Як заявив український посол, слабка, повільна і нерішуча реакція міжнародної спільноти на трагічні події у Сирії та Україні призвела до широкомасштабних і затяжним наслідків. Єльченко вважає, що міжнародному співтовариству необхідно винести урок з цього, який зводиться до того, що "ми маємо лікувати хворобу, а не її симптоми".

Дипломат зазначив, що у випадку з Україною з боку Євросоюзу не було дано "стратегічної відповіді на загрози безпеки у "Східному партнерстві", які виходять від Росії.

"Ми сподіваємося, що у новій Стратегії ЄС щодо глобальної безпеки не лише буде відображена корінна причина нестабільності у "Східному партнерстві", а й те, що в ній також будуть прописані механізми співпраці на цьому напрямку, а також більш сильна роль ЄС у процесі розв’язання конфліктів", - заявив Єльченко.

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Він висловився за зміцнення співпраці ООН і Євросоюзу у боротьбі з тероризмом і вирішенні проблем, пов'язаних з потоками біженців і мігрантів.

"Ми виходимо з того, що для врегулювання питань, пов'язаних з потоками мігрантів, ми маємо зупинити кровопролиття в Сирії, а також російську агресію щодо України", - додав Єльченко.

Також він відзначив зусилля ЄС у питанні мирного врегулювання конфліктів у світі і захисту основоположних принципів міжнародного гуманітарного права.

"Для моєї країни цей аспект діяльності має особливе значення у зв'язку з анексією Криму і триваючої військової російської агресії на сході України", - підкреслив Єльченко.

Він додав, що події, що відбуваються в Україні в останні два роки, є найсерйознішою кризою в Європі з часів Другої світової війни. "Йдеться про гібридну війну, яка вже ведеться стосовно усіх нас", - сказав постійний представник України при ООН.