Столтенберг: Альтернативи Мінським угодам немає

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Брюсселі по завершенню засідання Комісія Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

"Режим припинення вогню порушується знову і знову. І це викликає велике занепокоєння. Є багато втрат, українські солдати втрачають свої життя. Але ми не можемо бачити іншої альтернативи, ніж продовжувати підтримувати повне виконання Мінських домовленостей, тому що це залишається найкращою основою для мирного вирішення конфлікту на сході України", - заявив генсек Альянсу.

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Столтенберг констатував, що ситуація серйозна, але "ми продовжуємо підтримувати Мінські домовленості". "Мінські домовленості залишаються шляхом вирішення. Необхідно, щоб всі сторони терміново їх виконали", - закликав генсек НАТО.

У той же час він привітав звільнення з російського полону ще кількох українських заручників, що є "частиною Мінських домовленостей".