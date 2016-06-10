В ЄС констатують відсутність прогресу у вирішенні конфлікту на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під відкритої зустрічі з громадськістю на тему «Закладаємо фундамент майбутнього України» сьогодні в Києві.

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«Так, ми не бачмо прогресу в мінських переговорах та бачимо збільшення насильства і порушень режиму припинення вогню. Ми бачимо більше проблем, ніж рішень. Проте це (мінські угоди – УНІАН) єдина конструкція, яку ми маємо, для обговорення майбутніх рішень щодо того, що на превеликий жаль, сталося на сході України для мільйонів українців, які стали заручниками цього конфлікту», - заявив він.

При цьому посол підкреслив, що підстави для введення санкцій проти Росії нікуди не зникли.

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"В чому полягає загальна позиція всіх країн - членів ЄС? Санкції були введені через незаконну анексію Криму та агресію на сході України", - заявив він. - "Підстави, внаслідок яких на самому початку було прийнято рішення про введення санкцій проти Росії, нікуди не зникли. Рішення країн-членів і тих, хто має мандат приймати відповідні рішення в Брюсселі під час Ради ЄС у перші дні липня, буде базуватися саме на підставах (введення) санкцій".

Також посол порушив тему запровадження безвізового режиму для громадян України при поїздках до ЄС, яка останнім часом стала активно обговорюватися.

Зокрема, Томбінський зазначив, що незважаючи на повідомлення про можливі затримки з його наданням, рішення відкласти розгляд питання щодо безвізового режиму для України ще не прийнято.

Водночас посол визнав, що в Єврокомісії паралельно розглядають можливість запровадження спеціального механізму для відповіді на загрози, які можуть бути пов'язані з міграцією.

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При цьому він заявив, що Україна і Грузія не об'єднані в одному пакеті щодо скасування віз.

"Потрібно зрозуміти, що це незалежно від однієї або іншої країни, яке буде прийнято рішення по тій чи іншій країні", - сказав політик.