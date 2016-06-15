Україна готова приєднатися до НАТО у забезпеченні безпеки в Чорноморському регіоні - Полторак

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Брюсселі на прес-конференції по завершенню засідання Комісії Україна-НАТО.

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"Що стосується створення угрупування в складі Румунії, Болгарії та Туреччини, то це країни Альянсу. Ми готові приєднатися до цього процесу, щоб забезпечити безпеку у Чорноморському регіоні", - підкреслив Полторак.

При цьому він повідомив, що співробітництво з Румунією, яка готова надати штаб-квартиру для бригади, є всебічним. "Я думаю, що у нас є перспективи розвитку наших відносин", - наголосив міністр.

Раніше УНІАН повідомляв, що північноатлантичний альянс розглядає можливість збільшення своєї присутності у Чорноморському регіоні через дії Росії. За словами Столтенберга, на даний час країни-члени Альянсу обговорюють пропозицію Румунії, яка може надати штаб-квартиру для бригади.