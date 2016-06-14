НАТО через дії Росії збирається збільшувати присутність у Чорноморському регіоні – Столтенберг

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі перед початком засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу повідомив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, відповідаючи на запитання, яких додаткових заходів може вжити Альянс як реакцію на дії Росії в Чорному морі.

«Ми розглядаємо, як ми можемо збільшити нашу присутність у Чорноморському регіоні. Ми вже збільшили нашу присутність посиленням патрулювання повітряного простору, присутність на морі та проводимо більше навчань. Ми також думаємо, що можемо зробити ще», - сказав він.

За словами Столтенберга, на даний час країни-члени Альянсу обговорюють пропозицію Румунії, яка може надати штаб-квартиру для бригади, що «потім може організувати та спростить діяльність НАТО в регіоні, пов’язану з навчаннями, а також заходами безпеки».

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«Це на порядку денному, але деталі вирішуватимуться пізніше», - додав генсек Альянсу.

Разом з тим він вкотре наголосив, що НАТО не хоче і не шукає конфронтації з Росією.

«Ми будемо продовжувати шукати більш конструктивні відносини з Росією, особливо, коли напруження таке сильне, як зараз. Важливо продовжувати тримати відкритими канали для політичного діалогу і підтримувати контакти між військовими, тому що ми хочемо запобігти випадкам, таким як, наприклад, тоді, коли над Туреччиною було збито російський військовий літак», - підкреслив Столтенберг.