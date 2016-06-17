Продовження пов'язаних з анексією Криму санкцій: Порошенко прокоментував рішення ЄС
15:13, 17 червня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко привітав рішення Ради ЄС продовжити до 24 червня 2017 року санкції, пов’язані з окупацією Росією Криму та Севастополя.
REUTERS
Про це йдеться на сторінці президента у Facebook.
"Вітаю рішення Ради ЄС продовжити санкції проти Росії за окупацію Криму і Севастополя. Продовжую працювати з лідерами ЄС для ухвалення аналогічного рішення щодо санкцій через окупацію Донбасу. Ми й далі боротимемося, поки Росія не звільнить український Крим та український Донбас", - наголосив Порошенко.
Читайте такожЕкономічні санкції проти Росії продовжать ще до саміту ЄС - ТускРаніше УНІАН повідомляв, що Європейський Союз ще на рік, до 24 червня 2017 року, продовжив санкції, застосовані через анексію Росією Криму та Севастополя.
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