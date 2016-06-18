Порошенко ввів до Ради з питань національної єдності ряд міністрів, а Томенка - вивів

Про це йдеться в указі №260 від 17 червня.

Згідно з документом, текст якого розміщений на сайті глави держави, до складу Ради з питань національної єдності включено міністра освіти і науки Лілію Гриневич, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадима Черниша, координатора центрів допомоги учасникам антитерористичної операції (за згодою) Анну Янчевську.

Читайте такожПарубій не бачить жодної колізії у звільненні міністрів після їх призначення у новий уряд

Окрім цього, документом у складі Ради з питань національної єдності затверджено радника президента Сергія Квіта, віце-прем’єр-міністра В’ячеслава Кириленка, міністра культури Євгена Нищука та письменника, голову Комітету з Національної премії України ім. Т. Шевченка Юрія Щербака.

Також, відповідно до указу, зі складу Ради з питань національної єдності було виведено Миколу Томенка.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.