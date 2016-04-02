Томенко оскаржив рішення про позбавлення його мандата

Микола Томенко оскаржив рішення "Блоку Петра Порошенка -Солідарність" про позбавлення його депутатських повноважень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Томенка, відповідний позов подано до Вищого адміністративного суду України.

Зокрема, в позовній заяві йдеться про визнання неправомірним та скасування рішення ХІІ позачергового з'їзду партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" № 8-ПД від 25 березня 2016 року "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Миколи Томенка".

Томенко, як позивач, звертає увагу на те, що відповідно до ч. 5 ст. 81 Конституції України "у разі невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції його повноваження припиняються достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних партій) з дня прийняття такого рішення".

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Таким чином, йдеться далі в повідомленні прес-служби, "цією нормою Основного Закону встановлюється обов'язкова передумова дострокового припинення повноважень народного депутата у зв'язку з його виходом із фракції – наявність закону. При відсутності відповідного закону рішення з'їзду партії є недостатньою підставою для дострокового припинення повноважень народного депутата".

Томенко також призводить висновок Венеціанської комісії, в якому йдеться, що "обов'язковість членства народного депутата парламентської фракції або блоці порушує незалежність депутата і може вважатися неконституційною, беручи до уваги те, що члени парламенту мають представляти народ, а не партії, до яких належать" (12-13).12.2003). Так само Венеціанська комісія у своєму висновку від (10-11).06.2005 зазначає, що норма щодо імперативного мандату "...надає політичним партіям право анулювати результати виборів. Це також може привести до ослаблення Верховної Ради із-за перешкоджання реалізації вільного і незалежного мандату народних депутатів, які можуть опинитися в ситуації, коли не зможуть дотримуватися власних переконань і одночасно бути членами парламенту".

До того ж, зазначає Томенко, висновку Венеціанської комісії неодноразово були включені в резолюцію ПАРЄ щодо України, а їх втілення в життя є обов'язком України як члена Ради Європи, зазначає позивач. А тому, на його переконання, рішення позачергового з'їзду БПП щодо позбавлення його депутатського мандату не відповідає ч. 5 ст. 81 Конституції України, а, отже, підлягає скасуванню.

"Ми розуміємо, що в даному випадку мова йде про тривалому судовому процесі, який закінчиться рішенням Європейського суду з прав людини", - підкреслив Томенко і додав, що "ганебний прецедент, коли політика домінує над правом має бути виправлено, щоб всі розуміли, що народний депутат повинен відстоювати свої передвиборчі обіцянки, а не служити "вождям".

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Як повідомляв УНІАН, народні депутати Томенко і Єгор Фірсов вийшли з фракції партії "Блок Петра Порошенко" через незгоду з діями фракції.

25 березня з'їзд партії "БПП" ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень Томенко і Фірсова у зв'язку з виходом зі складу парламентської фракції "БПП".

26 березня в ЦВК надійшли рішення ХІІ позачергового з'їзду партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" від 25 березня і виписки з протоколу зазначеного з'їзду про дострокове припинення повноважень народних депутатів України Томенко і Фірсова, обраних на позачергових виборах народних депутатів 26 жовтня 2014 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від цієї партії, у зв'язку з виходом зазначених депутатів зі складу фракції "БПП".

28 березня ЦВК визнала обраними та зареєструвала народними депутатами від "Блоку Петра Порошенко" Олександра Бригинця та Дмитра Белоцерковца замість Томенка і Фірсова.

Стаття 81 Конституції передбачає, зокрема, що у разі невходження народного депутата, обраного від партії (виборчого блоку партій), до складу депутатської фракції цієї партії (виборчого блоку партій) або виходу народного депутата із складу такої фракції його повноваження припиняються достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної партії (виборчого блоку партій) з дня прийняття такого рішення.

У той же час в Україні немає закону, який передбачає процедуру припинення депутатських повноважень, зокрема, за вихід з фракції, яка була сформована відповідною політичною партією.