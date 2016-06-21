Нардеп повідомив про обшук у Ляшка
09:13, 21 червня 2016Політика
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Народний депутат Андрій Лозовий повідомив про обшук у квартирі лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка.
Нардеп не вказав, хто саме проводить обшук у Ляшка / УНІАН
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
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"Повідомляє Олег Ляшко (його сторінку заблокували): Сьогодні день народження моєї мами... До мене додому прийшли з обшуком", - цитує Лозовий Ляшка.
Разом з тим, варто зазначити, нардеп не вказав, хто саме проводить обшук і з яких причин.
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