Савченко у ПАРЄ розповіла, коли вичерпається резерв Росії у війні з Україною
Член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи Надія Савченко вважає, що резерв Росії у війні на сході України вичерпається тоді, коли росіяни перестануть вмирати "за царя" і встануть з колін.
Як передає власний кореспондент УНІАН, таку думку вона висловила у вівторок в Страсбурзі під час круглого столу, який був організований у ПАРЄ спеціально для зустрічі з нею.
"Одна з переваг системи "один у владі" - це піраміда. Найсильніший резерв Росії - це не золото, не алмази, не нафта і не газ. Це, на жаль, їхні люди. Влада не боїться вбивати людей, посилати їх на смерть. І тому вони будуть мати резерв до того часу, доки буде низькою свідомість людей", - сказала депутат.
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Савченко висловила сподівання, що "люди мають здатність до просвітлення, мають здатність до розуміння, і дуже швидко навчаться, що не потрібно цього робити".
"Тому резерву багато не залишилося. Якщо люди самі встануть з колін і перестануть боятися, то у Росії резервів немає", - наголосила депутат.
Вона розповіла присутнім свою історію полону і подякувала за підтримку.