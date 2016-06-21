Савченко у ПАРЄ розповіла, коли вичерпається резерв Росії у війні з Україною

Як передає власний кореспондент УНІАН, таку думку вона висловила у вівторок в Страсбурзі під час круглого столу, який був організований у ПАРЄ спеціально для зустрічі з нею.

"Одна з переваг системи "один у владі" - це піраміда. Найсильніший резерв Росії - це не золото, не алмази, не нафта і не газ. Це, на жаль, їхні люди. Влада не боїться вбивати людей, посилати їх на смерть. І тому вони будуть мати резерв до того часу, доки буде низькою свідомість людей", - сказала депутат.

Читайте такожЄвропейські народники аплодисментами вітають Савченко у ПАРЄ (фоторепортаж)

Савченко висловила сподівання, що "люди мають здатність до просвітлення, мають здатність до розуміння, і дуже швидко навчаться, що не потрібно цього робити".

"Тому резерву багато не залишилося. Якщо люди самі встануть з колін і перестануть боятися, то у Росії резервів немає", - наголосила депутат.

Вона розповіла присутнім свою історію полону і подякувала за підтримку.