Савченко у ПАРЄ закликала підтримати Україну та назвала дії Росії "ударом у спину"

Як передає власний кореспондент УНІАН, з відповідною заявою Савченко виступила сьогодні у Страсбурзі на пленарному засіданні ПАРЄ, в якому вона вперше бере участь після свого звільнення.

"Зараз Україна стоїть на передовому рубежі вогню. Ми платимо за спокій Європи і за мир своєї країни своєю кров'ю і життями своїх людей. Я прошу вас підтримати нас своєю твердою послідовною та чіткою позицією. Тільки разом ми переможемо", - заявила вона.

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Український депутат подякувала присутнім за підтримку. "Росія хотіла, щоб я була тут через 22 роки, але ви хотіли бачити мене раніше і зробили для цього все, і я рада бути серед вас. Я дуже бажаю миру Україні і спокою всій Європі. Я готова для цього конструктивно працювати і сподіваюся бути корисною цій Асамблеї, і Україна буде корисною Європі", - запевнила Савченко.

Говорячи про своє звільнення, депутат звернулася до колег з проханням "зрозуміти, що, милуючи, як було тут сказано, мене і всіх українців, Путін не робив крок назустріч, а показував свою зверхність". "Я була викраденою людиною - це порушення прав людини, і за це потрібно відповідати в Європейському суді. Так само були викрадені всі українці, які зараз знаходяться в Росії, продовжується викрадення кримських татар з Криму", - наголосила вона.

Савченко також назвала дії Росії, яка у відповідності до Будапештського меморандуму "обіцяла і гарантувала" Україні безпеку, "ударом в спину". "Не може бути повернута (російська) делегація, яка не поважає права людини, не поважає імунітет делегата, як це зробила Росія зі мною. Я теж дуже хочу примирення і буду працювати в цьому напрямку, але я хочу, щоб ви всі зрозуміли, що перемогти можна тільки тоді, коли одна людина заради ідеї готова померти, а решта готові підтримати її і не дати їй на цьому фронті загинути", - підкреслила український депутат.