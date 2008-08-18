У Кабміні відбудеться нарада

Сьогодні о 15.00 у Кабінеті міністрів відбудеться нарада з питань подолання наслідків повені.

Як повідомили УНІАН в управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, нарада відбудеться у Будинку уряду (вхід з вул. Грушевського, 12/2, 1-й та 3-й під’їзди, 7-й поверх).

Акредитація проводиться до 13.00 за телефонами: 256-75-82, 256-75-94, 256-65-71.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО напередодні запропонував провести позачергове засідання уряду в понеділок, 18 серпня, на якому розглянути питання пооб`єктного фінансування дорожньої інфраструктури та водного господарства, ушкоджених повінню.