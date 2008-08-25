Ющенко і Тимошенко висловили співчуття з приводу аварії Боїнга у Киргизії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття з приводу аварії 24 серпня літака поблизу Бішкека (Киргизстан), внаслідок якої загинули 68 людей. Про це повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Прошу прийняти від імені народу України та від мене особисто глибокі співчуття, а також передати слова скорботи і підтримки родинам та близьким загиблих», - йдеться у листі В.ЮЩЕНКА до Президента Киргизстану Курманбека БАКІЄВА.

Співчуття у зв’язку із загибеллю людей у результаті авіакатастрофи, що сталася поблизу бішкекського аеропорту „Манас”, висловила і прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО. Вона направила телеграму співчуття прем’єр-міністрові Киргизії Ігорю ЧУДІНОВУ.

„Від імені уряду України та від себе особисто висловлюю щирі співчуття з приводу авіакатастрофи, яка сталася 24 серпня поблизу аеропорту „Манас” і спричинила численні людські жертви. Щиро поділяю біль та скорботу, що спіткали Вашу країну”, - зазначено в урядовій телеграмі, повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ секретаріату Кабінету міністрів.

Глава уряду України звернулася до прем’єр-міністра Киргизії з проханням передати слова співчуття родинам, які втратили своїх рідних у результаті авіакатастрофи та побажала найскорішого одужання постраждалим.

Як повідомляв УНІАН, пасажирський "Боїнг" зазнав аварії при зльоті в аеропорту "Манас" міста Бішкек у неділю, 24 серпня. Загинули 68 пасажирів, 22 осіб вижили. На борту літака були в основному громадяни Ірану і Киргизії.

За попередніми даними, аварія сталася в результаті розгерметизації салону.