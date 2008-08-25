Кабмін у середу розгляне питання про перебування ЧФ РФ на території України

Кабінет Міністрів України в середу, 27 серпня, планує розглянути проекти постанов щодо порядку перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на прес-конференції в Івано-Франківську.

Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів, чи планує уряд розглядати це питання, прем’єр сказала: «В середу будуть розглядатися».