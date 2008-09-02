Яценюк про український політикум: зради, змови, візантійщина

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що тільки український парламент може зупинити загрозу розвитку демократії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер заявив сьогодні під час відкриття третьої сесії ВР VI скликання.

«Сьогодні треба відверто говорити, що виключно парламент може зупинити загрозу чи то диктатури особистості, чи то диктатури того чи іншого клану, і виключно ми своїми руками як парламентська інституція зобов’язані це зробити», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він зауважив, що політичне середовище сьогодні надзвичайно агресивне, оскільки не має правил гри, і все йде до самознищення.

«Зради, змови, «візантійщина» - це ознака сьогоднішнього українського політикуму», - сказав спікер.

За його словами, українські політики мають об’єднатися навколо національних пріоритетів.

Голова ВР наголосив, що у народних депутатів можуть бути різні позиції щодо ряду питань, але не можуть бути різні позиції по Україні.