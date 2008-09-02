В ЄС обіцяють Україні підтримку в питанні територіальної цілісності

Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР заявляє, що Грузія, Україна та Молдова можуть розраховувати на підтримку Європейського Союзу у питанні збереження територіальної цілісності.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це вона сказала ввечері 1 вересня, виступаючи в Європарламенті.

“Наш червневі зобов’язання розвивати Східне партнерство та європейську політику сусідства демонструють законні інтереси ЄС у регіоні”, - сказала комісар ЄС.

“Ця політика підкреслює, що ми не сприйматимемо нових розподільчих ліній у Європі, і що такі партнери як Грузія, Україна та Молдова можуть розраховувати на нашу підтримку їхньої територіальної цілісності та суверенітету”, - додала Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Вона також зазначила, що Єврокомісія готова прискорити роботу над пропозиціями щодо розвитку Східного партнерства.

Як повідомляв УНІАН, Польща і Швеція запропонували Європейському Союзу створити з Україною, Молдовою, Грузією, Вірменією та Азербайджаном організацію “Східне партнерство”.

20 червня лідери 27 країн-членів ЄС схвалили польсько-шведський проект “Східного партнерства”.

Цей проект передбачає створення форуму регіональної співпраці країн ЄС з Україною, Молдовою, Грузією, Азербайджаном та Вірменією, а також - на експертному рівні - з Білоруссю. Реалізація проекту “Східне партнерство”, на думку авторів проекту, повинна призвести до скасування візового режиму ЄС з перерахованими державами, а також до створення зони вільної торгівлі послугами і товарами.

Єврокомісії було доручено до грудневого самміту ЄС підготувати пропозиції щодо розвитку Східного партнерства.