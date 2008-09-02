Парламент подолав вето Президента на закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 361 із 418 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

“За” проголосували в повному складі фракції Партії регіонів, БЮТ, КПУ, а також 9 народних депутатів із фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, не голосувала в повному складі фракція Блоку Литвина.

Перед голосуванням за подолання вето лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО закликав БЮТ не голосувати за цей проект закону. Він наголосив, що, голосуючи за подолання вето, «ви розпочинаєте процедуру імпічменту Президента України Віктора ЮЩЕНКА». «Будете нести відповідальність», - зазначив він.

За словами лідера фракції НУ-НС, саме цим кроком БЮТ руйнує коаліцію.

В.КИРИЛЕНКО наголосив, що під час підготовки коаліційної угоди лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО жодного разу не порушувала питання щодо цього закону.

«Ви мали одні погляди тоді, і стали принциповими тільки зараз, коли входите в союз із Партією регіонів», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

При цьому він додав, що коли минулої сесії Партія регіонів виносила на розгляд ВР питання про відставку уряду Ю.ТИМОШЕНКО фракція НУ-НС не підтримала цю пропозицію.