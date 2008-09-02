ВР внесла зміни до закону про Конституційний Суд

Верховна Рада України внесла зміни до закону про Конституційний Суд України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 363 народних депутати із 368, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив доповідач, член фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ, ухвалення цього закону сприятиме подоланню конституційної кризи в країні.

Він також зауважив, що Конституційний Суд фактично став заручником системного зловживання з боку одного з суб’єктів права на конституційне подання.

А.ПОРТНОВ наголосив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупиняє своїми розпорядженнями акти уряду з одночасним зверненням до КСУ. Він нагадав, що таких зупинень було 48, і по жодному з подань Президент не отримав від КСУ позитивного рішення.

Крім того, ухваленим законом вирішуються певні процедури надання висновку Конституційним Судом, зокрема й висновку за конституційним поданням щодо внесення змін до Конституції.