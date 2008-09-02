ВР внесла зміни до закону про Конституційний Суд
"За" 363 депутати
|Андрій Портнов
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 363 народних депутати із 368, зареєстрованих у сесійній залі.
Як зазначив доповідач, член фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ, ухвалення цього закону сприятиме подоланню конституційної кризи в країні.
Він також зауважив, що Конституційний Суд фактично став заручником системного зловживання з боку одного з суб’єктів права на конституційне подання.
А.ПОРТНОВ наголосив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупиняє своїми розпорядженнями акти уряду з одночасним зверненням до КСУ. Він нагадав, що таких зупинень було 48, і по жодному з подань Президент не отримав від КСУ позитивного рішення.
Крім того, ухваленим законом вирішуються певні процедури надання висновку Конституційним Судом, зокрема й висновку за конституційним поданням щодо внесення змін до Конституції.