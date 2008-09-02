БЮТ не прагне ні імпічмента, ні коаліції з Партією регіонів

Народний депутат України від БЮТ Андрій ШКІЛЬ заявляє, що Блок Юлії Тимошенко не збирається ініціювати імпічмент Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

"Жоден з тих законів, які ухвалені нами (про зміни до закону про Конституційний Суд, про тимчасові слідчі комісії, про зміни до закону про СБУ) не потрібно розглядати, які такі, що спрямовані на імпічмент. Ми не ініціювали імпічмент і не збираємося. Незважаючи на те, що був зроблений тяжкий закид (з боку Секретаріату Президента на адресу прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО)", - сказав А.ШКІЛЬ сьогодні ввечері в ефірі “5 каналу”.

"Який антидержавний закон ми ухвалили? Який би ми закон не проголосували, адміністрація Президента звинуватила б нас у державній зраді і зраді національних інтересів", - додав він.

Депутат також заявив, що БЮТ не збирається йти в коаліцію з Партією регіонів, а зараз відбувається "перевірка (демократичної) коаліції на міцність".

А.ШКІЛЬ також висловив думку про те, що для подолання кризи всередині коаліції потрібно "сідати за стіл переговорів".

За його словами, "коаліція демократичних сил існує", поки не ухвалені "відповідні рішення".

Як нагадує “Українська правда”, БЮТ і Партія регіонів у вівторок, 2 вересня, ухвалили низку законів про перерозподіл влади на користь Кабінету Міністрів і парламенту.

Голова ВР України Арсеній ЯЦЕНЮК залишив пленарне засідання, мотивувавши це небажанням "розвалювати коаліцію".

В Блоці “Наша Україна – Народна Самооборона” такі дії БЮТ назвали зрадою і скликали екстрене засідання фракції для вирішення своєї подальшої участі у коаліції.