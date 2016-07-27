Міська рада Дніпра заборонила рекламу відпочинку в окупованому Криму
17:22, 27 липня 2016Політика
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Депутати Дніпропетровської міської ради під час 12-ї чергової сесії підтримали заборону розміщення в місті реклами перевезень до тимчасово окупованого Криму та відпочинку на території півострова.
У Дніпрі заборонили рекламувати відпочинок в Криму / dpchas.com.ua
Відповідне рішення було ухвалене 27 липня.
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«Переведімо це питання з політичної площини в практичну. Забороняється реклама. Усі, хто розуміє увесь жах того, що відбувається (на сході України та в Криму. – Ред.), мають підтримати це рішення», – сказав міський голова Борис Філатов, звертаючись до депутатів.
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