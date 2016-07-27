Міська рада Дніпра заборонила рекламу відпочинку в окупованому Криму

Відповідне рішення було ухвалене 27 липня.

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«Переведімо це питання з політичної площини в практичну. Забороняється реклама. Усі, хто розуміє увесь жах того, що відбувається (на сході України та в Криму. – Ред.), мають підтримати це рішення», – сказав міський голова Борис Філатов, звертаючись до депутатів.