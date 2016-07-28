Призначено тимчасового повіреного у справах Росії в Україні після відходу Зурабова

Про це УНІАН повідомили у МЗС Росії.

"Тимчасовий повірений у справах Росії в Україні - Торопов Сергій Львович", - повідомили у відомстві.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 липня, президент РФ Володимир Путін своїм указом звільнив Михайла Зурабова від обов'язків посла Росії в Україні.

Зубаров був призначений послом РФ в Україні в серпні 2009 року.