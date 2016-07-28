Призначено тимчасового повіреного у справах Росії в Україні після відходу Зурабова
15:22, 28 липня 2016Політика
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Тимчасовим повіреним у справах Росії в Україні призначений Сергій Торопов.
МЗС Росії розповіло про призначення тимчасового повіреного у справах РФ в Україні / cont.ws
Про це УНІАН повідомили у МЗС Росії.
"Тимчасовий повірений у справах Росії в Україні - Торопов Сергій Львович", - повідомили у відомстві.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 липня, президент РФ Володимир Путін своїм указом звільнив Михайла Зурабова від обов'язків посла Росії в Україні.
Зубаров був призначений послом РФ в Україні в серпні 2009 року.
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