Савченко хоче "перезавантажити країну": пропонує розпочати з підготовки нової Конституції

Про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Як заявила депутат, треба довести до логічного кінця те, що було розпочато на Майдані, а саме: перезавантажити країну.

Савченко заявила, що пропонує національну ідею "Народне державотворення України. Концепція перезавантаження України", та ознайомила із її основними пунктами.

Зокрема, Савченко вважає, що на найближчих виборах в Україні народ повинен обрати 100 обранців від себе, на яких треба покласти завдання написання Конституції України.

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За її словами, написання нового Основного закону повинно відбуватися "у закритому режимі, на розумно обмежений термін, по типу конклаву при обранні Папи Римського".

"Ці обранці вибираються без права у подальшому будь-коли бути обраними до влади. Крім Конституції України, вибрані народні депутати виписують також блокові закони до усіх систем життєдіяльності країни: виборчої, судової, пенітенціарної, фіскальної, правоохоронної, освітньої тощо. Ці блокові закони лягають в основу подальшого законотворення країни та не мають права бути зміненими", - заявила Савченко.

"Після написання Конституція із блоковими законами виноситься на розгляд і затвердження їх на народному референдумі. Оскільки принцип поділу України на області та райони давно не ефективний, і тільки сприяє розвитку бюрократії і корупції, тому в Конституції, крім інших важливих пунктів, повинно бути прописано: створення самоврядування адміністративних одиниць України за економічним принципом виживання і розвитку інфраструктури, але не принципом історичних, культурних, чи релігійних вподобань", - додала Савченко.

Також народний депутат висловила думку, що муніципальна поліція, слідство та місцеві загони територіальної оборони повинні користуватися правом вільного носіння зброї.

Савченко вважає, що місцеві суди і прокуратура повинні затверджуватися громадою на народних слуханнях за результатами розгляду кандидатур на посади суддів і прокурорів. До того ж, вона висловилася за суд присяжних, який виконуватиме роль народного контролю на судових процесах. Також Савченко виступає за впровадження одного Всеукраїнського суду з правом апеляції в адміністративних і кримінальних справах.

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За її словами, надра землі та природні ресурси повинні належати народу із створенням органу народного контролю за ними.

"Законотворчий орган - Народна влада, куди делегуються обрані представники на місцевих виборах громадою кожної адміністративної одиниці України за виборчим законом, прописаним у Конституції України, із правом громадян змінювати свого представника в Народній раді в будь-який час", - заявила Савченко.

Крім того, за її словами, необхідно передбачити, що "уряд України - це є наймані народом у представництві Народної ради спеціалісти, науковці відповідних галузей для виконання економічно-розрахункових робіт щодо розвитку галузей без будь-яких підпорядкованих їм міністерств".

Також Савченко виступає за те, щоб посада президента була символічною із спрямуванням на зовнішні відносини, але виборчою. Вона пропонує залишити за президентом повноваження головнокомандувача, але тільки на випадок початку війни.

"Ця ідея має право на життя, і має прав на те, щоби бути доповненою і розвиненою українським народом. Я бажаю їй мирного розвитку і впровадження. Але також розумію, що ніхто із влади без бою не відійде. Тому може бути варіант, що доведеться комусь йти до влади іншим шляхом для того, щоб не втратити совість і, отримавши владу, повернути її народу шляхом реформування", - заявила Савченко.

У зв'язку з цим народний депутат сказала, що "після усіх революцій і війни, суспільна думка нашого народу на досить високому рівні, і я вважаю, що ми вже дозріли до чітких і рішучих дій, тому шлях революції нам теж підходить".