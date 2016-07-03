Савченко про зміни до Конституції в частині Донбасу: треба вносити найближчим часом
04:49, 03 липня 2016Політика
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Зміни до Конституції в частині Донбасу треба вносити найближчим часом.
Савченко вважає, що зміни до Конституції в частині Донбасу необхідно вносити / Фото УНІАН
Про це сказала народний депутат України Надія Савченко (фракція «Батьківщина») в ефірі ток-шоу "Люди. Hard Talk. LIVE" з Наталією Влащенко на телеканалі «112».
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Вона зазначила: «Не треба відтягувати на кілька років. Це треба робити найближчим часом, але це не завтра і не сьогодні. Я дуже сподіваюся, що це буде можливо через півроку, і так, щоб ефективно остаточно і надовго».
Раніше народний депутат України Надія Савченко заявила про готовність очолити вітчизняне оборонне відомство.
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