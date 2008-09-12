Приватизація загальмована через недовіру - Ющенко виклав свою версію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності розблокування приватизаційного процесу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Черкаській області.

За словами Президента, у цьому році приватизаційний процес був загальмований, тому що не було довіри, що кошти, отримані від приватизації, будуть використовуватись на розвиток країни, а не на популістські кроки. При цьому В.ЮЩЕНКО зауважив, що в багатьох країнах світу існують закони, які забороняють використовувати кошти від приватизації на “проїдання”.

Також глава держави висловив сподівання, що у наступному році приватизаційний процес буде розблоковано, і парламент зможе знайти механізм, який би гарантував стабільність цін і грошей в Україні.