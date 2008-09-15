Ющенко заслухав доповідь тернопільського губернатора

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заслухав доповідь голови Тернопільської обласної державної адміністрації Юрія ЧИЖМАРЯ щодо ситуації в регіоні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави, зазначивши, що зустріч відбулася в рамках регулярних звітів керівників регіонів Президентові щодо роботи в областях, нагальних питань та проблемних аспектів їхнього розвитку.

Голова ОДА доповів Президентові про хід подолання наслідків липневої повені: налагодження нормальних умов життя для постраждалих внаслідок стихійного лиха – зокрема вирішення житлових проблем та організація навчального процесу у місцевих школах. Ю.ЧИЖМАРЬ запевнив главу держави, що проблем зі школами наразі в області немає. Загалом до 1 жовтня, відповідно до графіка, планується завершити ремонт усіх об`єктів, що зараз відбудовуються.

Говорячи про вирішення житлових питань, голова ОДА повідомив, що більшість із постраждалих вирішили взяти для цього грошову допомогу. «Основні соціальні потреби людей ми вирішили», - сказав Ю.ЧИЖМАРЬ, додавши, зокрема, що вже повністю підготовлено продовольчий пайок на зиму для постраждалих родин. Керівник області окремо зазначив, що місцева влада повторно вивчає усі скарги громадян, аби не допустити несправедливого підходу до вирішення їх проблем.

У ході розмови Президент також заслухав доповідь голови ОДА щодо соціально-економічного розвитку області. В.ЮЩЕНКО відзначив важливість збільшення обсягів інвестицій, що мають залучатися у пріоритетні галузі економіки регіону. На його переконання, передумови для стимулювання інвестиційних процесів в області можуть створювати, зокрема, розвиток транспортної інфраструктури, дорожнього господарства, а також розвиток туристично-рекреаційного комплексу.

Окрему увагу глава держави звернув на реалізацію на Тернопільщині спільного проекту влади та бізнесу «Зігрій любов`ю дитину». За словами Ю.ЧИЖМАРЯ, на сьогодні до вирішення проблем 94-х багатодітних родин регіону вдалося залучити майже 9,5 млн. грн., 16 родин отримали нові будинки, понад 30 - будматеріали, усі сім`ї - майже 20 тис. грн. матеріальної допомоги на вирішення побутових потреб.