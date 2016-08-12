МЗС вимагає від Росії невідкладно надати доступ місії ОБСЄ до окупованого Криму

Про це йдеться на сторінці МЗС у Facebook.

Читайте такожРосія прикриває стрілянину своїх п'яних військових, придумавши ахінею про "диверсантів" - Турчинов

«МЗС України звернулося до МЗС держави-окупанта з вимогою невідкладно надати безпечний та безперешкодний доступ Спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ в Україні до Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, згідно з мандатом, наданим СММ, який у тому числі схвалила Російська Федерація, з метою надання об’єктивної оцінки ситуації на тимчасово контрольованій російськими окупаційними силами території», - йдеться в повідомленні.

МЗС України також закликає в терміновому порядку надати доступ представникам місії ОБСЄ в Україні, Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні та офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини до затриманих внаслідок останньої російської провокації громадян України.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли здійсненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Читайте такожЗаяви Росії про "терористів" у Криму не змінять факту приналежності півострова Україні - МЗС Швеції

При цьому в ФСБ заявили про загибель двох російських військових при затриманні «українських диверсантів».

За словами президента РФ Володимира Путіна, останні події в Криму є підставою відмовитися від зустрічі в «нормандському форматі» у Китаї.

Президент України Петро Порошенко назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов назвав заяву ФСБ РФ про підготовку Україною терактів в Криму ще одним елементом гібридної війни, яку веде Росія проти України.

11 серпня президент України доручив привести у підвищену бойову готовність всі підрозділи в районах адмінкордону з Кримом і на Донбасі.