Правозахисники повідомили, куди окупанти доставлять "українського диверсанта" Панова

Про це заявила представниця Кримського польового правозахисного центру Олександра Крилєнкова, повідомляє Громадське.

«Днями має бути засідання суду, на якому визначать міру запобіжного заходу. Адвокатом у нього може бути лише людина, яка отримала ліценцію у Криму або Росії», – сказала вона.

За її словами, за російськими статтями про тероризм Панову може загрожувати від 5 до 25 років.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 10 серпня звинуватила Головне управління розвідки Міністерства оборони України у підготовці теракту в окупованому Росією Криму, а також у загибелі двох російських силовиків.

У ФСБ стверджують, що мета диверсій і терактів - дестабілізація соціально-політичної обстановки в регіоні в період підготовки і проведення виборів федеральних і регіональних органів влади.

«Вжитими заходами на території півострова Крим ліквідовано агентурну мережу Головного управління розвідки Міністерства оборони Збройних сил України. Затримано осіб з числа громадян України та Російської Федерації, що надавали сприяння в підготовці терористичних актів, які дають свідчення. Одним з організаторів припинених терактів є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого також затримано і він дає свідчення», - йдеться в документі ФСБ.