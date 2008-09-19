Ющенко вимагає забезпечити військових льотчиків житлом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від міністра оборони України Юрія ЄХАНУРОВА протягом одного року забезпечити військових льотчиків службовими квартирами.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому В.ЮЩЕНКО наголосив під час прес-конференції після проведення навчань механізованої бригади в Рівненській області.

Говорячи про незадовільний стан фінансування ЗСУ та у цьому контексті фінансове та соціальне забезпечення військовослужбовців, Президент підкреслив, що представники таких елітних військових спеціальностей як льотчики стовідсотково повинні бути забезпечені житлом.

«Я обговорив це питання з Ю.ЄХАНУРОВИМ. За 12 місяців усі військові льотчики – пілоти і штурмани повинні жити у службових квартирах», - сказав В.ЮЩЕНКО.