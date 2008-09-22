Тимошенко натякає, що за Нашою Україною плакати не буде

Прем`єр-міністр України, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє знайти інший формат коаліції, якщо частина блоку «Наша Україна – Народна самооборона» за 30 днів не повернеться до складу демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам на брифінгу в Полтавській області.

«Треба повертатися, хай повертається. Але якщо не повернеться, і якщо пропонуватиме країні дострокові вибори, тоді ми не будемо загнані разом з країною в глухий кут, ми знаходитимемо інші формати коаліції, які дадуть країні можливість працювати далі і чекати позитивних якісних змін», - сказала прем`єр.

Вона наголосила, що блок НУ-НС практично розколений надвоє, і «Народна самооборона», Народний Рух України і Партія захисників вітчизни, які входять до НУ-НС, підтримують збереження демократичної коаліції.

Як повідомлялося, 2 вересня депутати БЮТ разом з депутатами з Партії регіонів і КПУ прийняли законопроекти, які, зокрема, обмежують владу Президента, і не проголосували за резолюцію НУ-НС щодо Грузії.

У блоці “Наша Україна – Народна самооборона” такі дії БЮТ назвали зрадою, і 3 вересня НУ-НС ухвалила рішення про вихід з коаліції.