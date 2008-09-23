Ющенко поговорив із Соросом про співпрацю і Грузію
08:21, 23 вересня 2008Політика
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Зустріч відбулася у Нью-Йорку
У Нью-Йорку Президент України Віктор ЮЩЕНКО зустрівся з президентом Інституту відкритого суспільства та Міжнародного фонду «Відродження» Джорджем СОРОСОМ.
Як повідомляє прес-служба Президента України, сторони обговорили розвиток співробітництва з фондом «Відродження» у контексті реалізації в Україні системних демократичних та соціально-економічних реформ.
Окрему увагу В.ЮЩЕНКО і Дж.СОРОС приділили ситуації у Грузії та внутрішньополітичним подіям в Україні.
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