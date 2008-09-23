Жириновський розповів, коли Росія введе війська в Україну

"Якщо власті України почнуть фізичне знищення російського населення або репресії проти нього, Росія матиме право здійснити збройне втручання", - в ефірі телеканалу «Україна» заявив лідер ЛДПР Володимир Жириновський.

«Все залежить від населення Криму і інших, східних, південних регіонів України. Там дуже багато громадян, які або є російськими, або виступають за найтісніші відносини з Росією. Все повинно вирішуватися на референдумах. Можливо, Україна буде нейтральною державою, і взагалі жодних проблем не буде. Адже Саакашвілі сам почав агресивні збройні дії. Якби він не почав, навіть не зважаючи на визнання Косово, Москва б не визнала ні Абхазію, ні Південну Осетію», – сказав він.

«Я не упевнений, що хтось в Києві почне знищувати росіян в Криму, або на Донбасі, або в Харкові... Але якщо хтось бомбитиме Сімферополь, Харків, Донецьк, інші міста, ми захистимо», – відзначив Жириновський.

На запитання українського журналіста, скільки повинно бути звернень від російських громадян, що вони пригноблюються в Криму, для того, щоб Росія здійснила вторгнення, Жириновський відповів:

«Коли два роки тому один ізраїльський капрал пропав у Лівані, ізраїльська армія здійснила вторгнення на територію Лівану і покарала весь Ліван. Загинули тисячі ліванців... Якщо хтось спробує втягнути Україну в НАТО, а населення виступить проти, а над ними знущатимуться, хапатимуть, садитимуть у в`язниці, почнеться перестрілка, то у Росії буде право захистити наших громадян в Україні», – заявив він.

«Ідеальний варіант – для Грузії і України – залишатися нейтральними країнами. Між нами не було б ніяких кордонів, ніякої митниці», – відзначив Жириновський.

Новий регіон