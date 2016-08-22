Порошенко: російська делегація "примчала по Крим і Донбас" відразу після Акту про незалежність

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив під час вручення державних нагород видатним українцям з нагоди 25-ї річниці незалежності України.

«Кожного разу наприкінці літа ми згадуємо події 91-го року, серпня місяця. Але зазвичай при цьому забувається, що буквально за лічені дні після проголошення Акту про незалежність до Києва одразу ж примчала російська делегація по Крим і по Донбас. Я думаю, що це навіть не всім відомо. Тож, дорогі мої, маємо тверде право на дуже високу самооцінку. Наша держава витримала напад ворожої сили, яка простягається на одну шосту суходолу, яка витрачає на армію в 20 разів більше, ніж це можемо дозволити собі ми», - сказав Порошенко.

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Глава держави також наголосив, що «рівно 25 років тому, в серпні, рішенням Верховної Ради і в грудні, на референдумі, ми, українці, обрали собі нове майбутнє нової, вільної, незалежної України».

«Але, на жаль, не наважилися безкомпромісно тоді порвати з минулим. Заплуталися в стрілках багатовекторності. Керівництво завжди намагалося сидіти на двох стільцях, борсалось між тут і там, московофільство, патерналізм, соціалізм міцно сиділи в свідомості і гирями повисли на ногах українського народу. Тому ми не могли не відстати від наших центральноєвропейських сусідів із колишнього радянського табору, які, не будучи обтяжені такою спадщиною, як наша, швидко вирвалися вперед і зараз є членами ЄС», - сказав Порошенко.

Однак, за його словами, це не привід для відчаю.

«З іншого боку, ми свою пустелю подолали не за 40, а лише за 25 років, навіть коротше – за 23», - додав президент.