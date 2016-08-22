Постпред України в ООН: гібридні війни ведуться Росією й проти інших країн

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив після наради керівників закордонних дипломатичних установ України сьогодні у Києві.

"До речі, ми плануємо десь восени, це буде як підготовчий етап до головування України в Раді безпеки ООН, яке буде у лютому наступного року. До кінця року ми проведемо спеціальне підготовче засідання у форматі так званої формули А і Е, це коли у засіданні Ради безпеки може брати участь і преса, і неурядові організації, і експерти. Тобто, не лише делегації, які є членами ООН або Ради безпеки", - сказав він.

Він уточнив, що темою цього засідання буде "гібридна війна", що цікаво не лише для України.

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"Гібридні війни вони ведуться Росією й проти інших країн також, та ж сама Сирія, є низка ситуацій на африканському континенті. Тобто там є про що поговорити з тим, щоб вийти, можливо, на якийсь міжнародно-правовий документ. Так, це займе роки, це не буде швидка робота, але її треба буде колись починати", - сказав Єльченко.

Разом з тим, за його словами, Україні уже не треба доводити, що відбувається російська агресія проти нашої держави.