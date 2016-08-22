Парубій про агресію Путіна: Україна - не остання ціль

Про це він заявив у виступі під час загальної наради послів України, що відбувається в Києві, передає "Європейська правда".

"В Україні агресія Путіна може не зупинитися, якщо ми його не зупинимо. І це потрібно пояснювати у світі. Це чудово розуміють сусіди – Польща, Латвія, Литва. Але це не є очевидним для багатьох інших держав", - наголосив він.

На думку спікера, дипломати мають активніше доносити цю думку в країнах перебування: "Треба пояснювати глобальність агресії Путіна, пояснювати, що Україна – не остання ціль".

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Парубій наголосив, що одночасно українським дипломатам потрібно пояснювати урядам інших країн про важливість надання Україні летальної зброї.

"Треба тримати на порядку денному летальне озброєння для України. Треба зважати, що українська армія захищає не лише Україну і не лише регіон, а безпеку всього світу", - пояснив він.