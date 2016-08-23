Порошенко привітав Україну з Днем Державного прапора

"Синьо-жовті кольори та шеврони стали символом мужності наших захисників," - ідеться у вітанні на сторінці президента у Facebook.

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О 9:00 він візьме участь у церемонії підняття Державного Прапора України на Софійській площі у Києві.

День Державного прапора відзначається щорічно 23 серпня.

День прапора України було встановлено на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України, згідно з указом другого президента України Леоніда Кучми від 23 серпня 2004 року.

У 2009 році третій президент України Віктор Ющенко вніс зміни до цього указу, заснувавши щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.

Як повідомляв УНІАН, днем раніше на заході з нагоди 25-ї річниці Незалежності України Порошенко наголосив, що єдність України і консолідація українців як сучасної політичної нації є його головним пріоритетом.