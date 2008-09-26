У Ющенка кажуть, що навіть надумані зауваження Тимошенко давно виконали

Стан енергетичної безпеки України сьогодні викликає серйозне занепокоєння - тривожні тенденції спостерігаються як у газовому, так і в нафтовому та електроенергетичному секторах економіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це заявив сьогодні на брифінгу уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

З його слів, критичною є, зокрема, ситуація на газовому ринку, насамперед з НАК «Нафтогаз України». Б.СОКОЛОВСЬКИЙ нагадав, що рішення РНБО з цього питання від 1 лютого ц.р. передбачало конкретні завдання уряду та суб`єктам господарювання (насамперед НАК) і було спрямоване на оздоровлення в короткий термін фінансової ситуації в «Нафтогазі», збалансування її бюджету з тим, щоб «виходити на переговори стосовно забезпечення балансу газу на 2009-й і наступні роки вже з оздоровленою монопольною компанією». На жаль, відзначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, уряд не вжив тих невідкладних заходів, які передбачало рішення Ради Нацбезпеки. «Були ухвалені програма виходу з кризового стану НАК «Нафтогаз України», дуже конкретна програма дій уряду - і все це опинилося під сукном», - сказав він, додавши, що деякі рішення уряду після квітня «тільки погіршили ситуацію».

Саме тому, зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, сьогодні маємо недофінансування НАК фактично на 9 млрд. грн., у газосховища закачано 14 млрд. кубометрів газу, за який не проведені розрахунки. Якщо цей газ не буде оплачений зараз за ціною 179,5 дол. за тисячу кубів (як домовлялися президенти В.Ющенко та В.Путін), то «Нафтогазу України» не залишиться нічого іншого, як повернути закачані обсяги на баланс «Газпрому» і з 1 січня викуповувати його вже за новими цінами, а вони будуть набагато вищими, наголосив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він пояснив такий стан справ тим, що український уряд не вирішив питання погашення заборгованості за спожитий у 2006-2007 роках газ, залишив неврегульованими питання розрахунків із безпосередніми споживачами газу та компенсації різниці ціни, за якою НАК купує імпортний газ і продає його споживачам.

«Президент має чіткі пропозиції, як виходити з цієї кризової ситуації», - наголосив Б. СОКОЛОВСЬКИЙ, говорячи про сьогоднішнє засідання РНБО. Він додав, що «абсолютно незрозумілим» є й те, що дотепер переговори української сторони з нашим основним постачальником газу - «Газпромом» відбувалися на рівні суб`єктів господарювання, «тоді як ще в серпні мали бути завершені переговори на урядовому рівні».

Говорячи про ситуацію на нафтовому ринку, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ відзначив продовження блокування аверсного використання нафтопроводу "Одеса – Броди", хоча всі застереження, «навіть надумані» з боку Кабміну, давно виконані. «Якщо до 1 жовтня уряд не ухвалить офіційного рішення щодо переведення нафтопроводу в аверсний режим, це означає, що до 1 січня ми не виконаємо Указу Президента», - відзначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ і додав, що внаслідок цього Україна «втрачає щосекунди» своїх потенційних нафтопостачальників.

Він також висловив серйозні застереження щодо проголошених урядом намірів продати технологічну нафту з нафтопроводу "Одеса – Броди". Б.СОКОЛОВСЬКИЙ нагадав, що цей ресурс перебуває в оперативному підпорядкуванні ДП «Укртранснафта», тобто фактично є державною власністю і перебуває в управлінні уряду. Відповідно до національного законодавства, основні фонди трубопровідного транспорту не можуть бути вилучені, а їх продаж може відбуватися за виписаною складною і прозорою процедурою, однак про проведені тендери нічого не відомо.

Ще одним незрозумілим питанням, за словами Б.СОКОЛОВСЬКОГО, є 300 млн. дол., які уряд збирається отримати за зазначену нафту, тоді як на сьогодні ринкова вартість її обсягів становить майже 600 млн. дол. «Хотів би застерегти, що ніхто в цій державі, а насамперед Президент України, не дозволить Кабміну у такий дивний спосіб, незважаючи на його наміри, продати технологічну нафту», - наголосив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він також зазначив, що йдеться не лише про шкоду державі, а й про удар по перспективах використання нафтопроводу «Одеса – Броди» для підвищення рівня енергобезпеки України та її партнерів, у тому числі й країн Євросоюзу.

Говорячи про електроенергетику, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ констатував: на жаль, Україна з впевненого постачальника, експортера електроенергії перетворюється на її імпортера. В Україні сьогодні потужностей для генерування електроенергії приблизно вдвічі більше, ніж потрібно, тобто йдеться про великий експортний потенціал, проте ми почали імпортувати цей ресурс з Росії, сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ. Мінпаливенерго пояснює це тим, що наразі нам вигідніше імпортувати електроенергію, ніж задіювати свої резервні потужності, однак фактично йдеться про те, що наші резервні потужності просто не готові до експлуатації, зазначив він.

«Електроенергетична галузь України розбалансована», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ. Тож замість того щоб «впевнено утверджуватися на ринках Центральної і Західної Європи» як експортер електроенергії, Україна купує цей ресурс. Він назвав позицію Мінпаливенерго щодо вигідного для України імпорту за низькою ціною «дуже зрадливою та фальшивою лінією», адже будь-який експортер, заходячи на перспективний ринок, спочатку демпінгує свою продукцію, а потім підвищує її вартість.