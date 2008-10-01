Сомалійські пірати корчать з себе народних месників

Сомалійські пірати вимагають 20 млн. доларів викупу за судно Faina з українським екіпажем як штрафні санкції за провезення зброї у водах країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА під час брифінгу за участі дружин і родичів полонених моряків.

“На думку піратів, це не є викуп. Це є штрафні санкції за провезення зброї в водах Сомалі, за забруднення вод Сомалі, за несанкціонований, незаконний вилов риби і за те, що Сомалі доведена до гуманітарної катастрофи”, - заявила Н.КАРПАЧОВА.

Український Омбудсмен зауважила, що вчора в Україні пролунали заклики щодо силових методів визволення судна з полону піратів.

“Я категорично висловлюю свій протест – це питання навіть не повинно обговорюватися за таких обставин. Ми це виключили навіть по “Леманн Тімбер”, де був цивільний вантаж. Я не виключаю, що силовий варіант розглядається з боку Кенії. Єдиний вихід – викуп. Іншого не дано”, - наголосила Н.КАРПАЧОВА.

За останньою інформацією Омбудсмена, запасів води і їжі для екіпажу залишилося на два тижні, але ці запаси споживають також і пірати.

Н.КАРПАЧОВА також повідомила, що зв’язку з екіпажем наразі немає. За її словами, пірати заявили, що нададуть можливість поспілкуватися по телефону з моряками тільки після переговорів по викупу.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня поблизу узбережжя Сомалі пірати захопили судно Faina, в складі екіпажу якого, зокрема, 17 громадян України. На борту захопленого судна - 33 проданих Україною танки Т-72 та інше озброєння.