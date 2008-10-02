Литвин заспокоїв: розпуск ВР буде не завтра, а, можливо, післязавтра

Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН сумнівається, що завтра Президент України Віктор ЮЩЕНКО підпише указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи на прохання кореспондента УНІАН заяву Президента, що він готовий до розпуску парламенту у разі нестворення коаліції.

«Він (указ – УНІАН) буде не завтра, а дещо пізніше, можливо, післязавтра», - сказав В.ЛИТВИН.

На його думку, зараз іде робота з дискредитації усіх політичних сил. «Зверніть увагу, здискредитований БЮТ за те, що він голосував за рішення, доводив їх необхідність, а зараз від них відмовився. Поглибили непорозуміння між БЮТ і Партією регіонів. Залишилась начебто на принципових позиціях НУ-НС. А зараз хочуть нашу фракцію остаточно втягнути у це протистояння, і при цьому мають на увазі виключно проведення виборів», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, його політична сила не збирається брати участь у цій грі.

На думку В.ЛИТВИНА, сьогоднішні коментарі від осіб, які не мають жодного відношення до роботи парламенту, свідчать про те, що парламент намагаються «вести за тим сценарієм, який розроблений за межами Верховної Ради».

В.ЛИТВИН повідомив, що його фракція не отримувала жодних пропозицій щодо продовження консультацій по створенню коаліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 жовтня, Президент В.ЮЩЕНКО висловив готовність підписати указ про розпуск парламенту, якщо до закінчення визначеного Конституцією України терміну у Верховній Раді України не буде створено нової коаліції

На прес-конференції у Львові Президент сказав: “Я прихильник консультацій, я прихильник діалогів, я дам можливість політичним силам провести цей діалог, але якщо спільної заяви у відповідний термін (до 24-ї години сьогоднішнього дня – УНІАН) не буде, я скористуюсь правом розпуску парламенту”.