Порошенко відповів на заяву Путіна й пояснив, чому питання Криму закрито

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу із щорічним посланням у Верховній Раді.

"Для мене головним була, є і буде боротьба за відновлення територіальної цілісності України в кордонах 1991 року. Я наголошую: так, як це того ж року було проголосовано на справжньому референдумі, у тому числі й переважною більшістю мешканців Донбасу, і більшістю кримчан. І більше ніякого референдуму не було! Заява Путіна, ніби питання Криму закрите, - це його марення. Хоча воно дійсно закрите і в 1954-му, і 1991 року: Крим був, є і буде українським", - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня Путін заявив, що РФ не має наміру повертати Україні окупований Крим. «Народ Криму прийняв рішення, проголосував. Питання історично закрито. Повернення до колишньої системи не існує взагалі ніякого», - сказав Путін.

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Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» щодо його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.