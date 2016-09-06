Порошенко відповів на заяву Путіна й пояснив, чому питання Криму закрито
Президент України Петро Порошенко назвав заяву президента РФ Володимира Путіна про Крим маренням та констатував, що Крим був, є і буде українським.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу із щорічним посланням у Верховній Раді.
"Для мене головним була, є і буде боротьба за відновлення територіальної цілісності України в кордонах 1991 року. Я наголошую: так, як це того ж року було проголосовано на справжньому референдумі, у тому числі й переважною більшістю мешканців Донбасу, і більшістю кримчан. І більше ніякого референдуму не було! Заява Путіна, ніби питання Криму закрите, - це його марення. Хоча воно дійсно закрите і в 1954-му, і 1991 року: Крим був, є і буде українським", - заявив Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, 3 вересня Путін заявив, що РФ не має наміру повертати Україні окупований Крим. «Народ Криму прийняв рішення, проголосував. Питання історично закрито. Повернення до колишньої системи не існує взагалі ніякого», - сказав Путін.
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