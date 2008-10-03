Кириленко: строк настав, але це не привід для істерик

Лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО вважає, що сьогодні останній день, коли може бути утворена коаліція, і Президент України завтра матиме повне право видавати указ про розпуск Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні журналістам.

Водночас В.КИРИЛЕНКО зауважив, що працює, не чекаючи указу, і думає про те, у який спосіб можна зробити щось для створення нової коаліції.

«Те, що Президент має право на дострокове припинення повноважень, - це правда, але це не означає, що це повинно стати приводом для істерик. Це, навпаки, повинно бути підставою для виправлення помилок», - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО також наголосив, що у нього немає жодної інформації, що Президент у понеділок, 6 жовтня, має намір видати указ про розпуск парламенту.

При цьому, за його словами, навіть під загрозою розпуску не можна підписувати коаліційну угоду без конкретного тексту. На думку лідера фракції НУ-НС, це призведе до того, що така коаліція розпадеться наступного дня.

В.КИРИЛЕНКО висловив жаль, що фракція Блоку Литвина вийшла з переговорного процесу щодо створення нового формату коаліції.

Лідер фракції НУ-НС також наголосив, що, на його особисту думку, саме сьогодні спливає 30-денний термін, після якого, в разі нестворення коаліції, Президент має право розпустити Верховну Раду. «Я вважаю, що цей строк настав», - сказав він.